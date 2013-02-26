Яценюк каже, що Кличкові треба думати швидше, чи піде він у мери

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив під час прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів щодо заяви народних депутатів, обраних у мажоритарних округах у столиці, які закликали В.Кличка до 1 березня визначився зі своєю участю у виборах мера.

«Перемогти ми можемо в тому випадку, якщо опозиція виставить єдиного кандидата, якщо один з найбільш вірогідних і найсильніших кандидатів визначиться щодо участі чи неучасті у цій виборчій кампанії. Тому ми будемо очікувати на його рішення», - сказав А.Яценюк.

Він наголосив, що опозиція не повинна зволікати із визначенням свого кандидата на посаду Київського міського голови.

«Щоб не сталось так, що ми затягнемо процес визначення, і Партія регіонів в один прекрасний момент швидко проголосує постанову про проведення виборів і поставить нас перед фактом. І ми будемо не готові до того, щоб висунути єдиного узгодженого кандидата», - зауважив А.Яценюк.

Він підкреслив, що опозиція повинна мати свого єдиного кандидата у мери, прийняти рішення про підтримку у кожному окрузі єдиного опозиційного кандидата у депутати Київської міської ради та узгодити свої політичні підходи щодо участі у виборчій кампанії у столиці.

«Виграш в місті Києві є запорукою до виграшу президентської кампанії 2015 року», - переконаний А.Яценюк.

При цьому, відповідаючи на запитання журналістів, він зазначив, що участь у виборах мера Києва не означає для кандидата неможливість брати участь у виборах Президента.

«Що стосується будь-яких президентських амбіцій, то жодних обмежень у цьому питанні немає. І навіть наша заява, яка була проголошена з цього питання, вона звучала дуже чітко, без будь-яких умов, додаткових застережень – вперед на вибори», - сказав А.Яценюк.

Він висловив думку, що вибори мера Києва є дуже серйозним майданчиком для подальших перемог опозиції.