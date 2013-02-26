Янукович теж прийде на Кабмін - буде пряма трансляція

Завтра о 10:00 Президент України Віктор Янукович візьме участь у розширеному засіданні Кабінету міністрів (вул. Грушевського, 12/2).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, акредитацію проводить Департамент інформації та комунікацій з громадськістю КМУ за тел.: +380 (44) 256-67-11, 256-60-51, 256-63-68, 256-64-16.

Засідання Кабінету міністрів транслюватиметься у прямому ефірі Національної телекомпанії України.

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Як повідомляє Урядовий портал, на засідання також запрошені керівники центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій.

Єдиним питанням порядку денного є розгляд проекту Державної програми активізації розвитку економіки на 2013 – 2014 роки. Доповідач - прем’єр-міністр України Микола Азаров.

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У Кабміні наголосили, що у зв’язку з великою кількістю запрошених на засідання уряду змінено формат роботи засобів масової інформації. Представники ЗМІ матимуть змогу поспілкуватися з представниками органів виконавчої влади перед засіданням уряду у холі перед входом до Великої зали (7-й поверх) з 9.15 до 09.45. Вхід до холу для журналістів - до 9.15.

До зали проведення засідання уряду на час виступу В.Януковича та М.Азарова до Великої зали запрошуються фото- та телеоператори. Всі інші представники ЗМІ в цей час матимуть змогу перебувати в прес-центрі та холі біля прес-центру (6-й поверх) та стежити за виступами за допомогою прямої телетрансляції.