Луценко каже, що Тимошенко винесла уроки з поразки

Лише екс-прем'єр Юлія Тимошенко наразі є реальною кандидатурою на посаду президента України.

Таку думку озвучив екс-міністр МВС Юрій Луценко, який відбуває покарання у Менській колонії, в інтерв’ю блогеру Роману Шрайку, яке наводить Українська правда.

"Президент - це план, довіра людей, команда, харизма і сила волі. Зараз цей набір має лише Тимошенко", - зазначив він.

"Важливо звернути увагу, що це вже не та Тимошенко, яку ми пам'ятаємо до тюрми. Я листуюся з Тимошенко і бачу, наскільки вона стала глибшою. Ніщо так не вчить, як поразки. Мені здається, Юля знає тепер головне - ніяких гнилих компромісів з олігархією, опора – середній клас та інтелектуали", - розповів Луценко.

"Чи буде у Юлії Тимошенко юридична можливість балотуватися? Побачимо", - уточнив екс-міністр.

При цьому він вважає, що "Яценюк, Кличко, Тягнибок, Порошенко, які теж розглядаються як кандидати на найвищу посаду", поки мають "лише частину необхідного набору лідера".

"Один рішучий, другий компетентний, третій досвідчений, четвертий харизматичний. У кожного – своя політична стратегія. Цей рік покаже, хто із них доведе свою ефективність в якості альтернативи мафії", - зазначив Луценко.

Крім того, Луценко розповів, що "не планує знову очолювати МВС".

"Я й тоді, у 2005-му, 2007-му йшов на посаду не в прагненні кар'єри (бо МВС і політкар'єра - несумісні речі в будь-якій пострадянській країні, навіть у Грузії), а з відчуття обов'язку. Про це найкраще у Кена Кізі ("Пролітаючи над зозулиним гніздом"): "Я хоча би спробував", - зазначив він.

"Якщо в країні знову виникне замовлення на демонтаж ЗАО ГПУ-СБУ-МВС, то реформатору піти на цю посаду можна тільки маючи президента-однодумця зі стабільною більшістю у Верховній Раді", - додав він.

"Першим кроком такого міністра має бути законопроект про ліквідацію МВС. У сьогоднішньому вигляді і зацементованих баблом з 2010 року внутрішніх негласних правилах роботи це - загроза для громадян за їхні ж гроші. Реформи там вже не спрацюють, тільки напалм", - додав ув'язнений.

При цьому Луценко запевнив, що за його часів "жодна посада, жодне звання і жодна кримінальна справа не була оплачена міністру МВС Юрію Луценку".

"Я - не наївне дитя, відчував, що гроші в МВС ходили. Але я особисто і моя найближча команда цим не займалася. По-перше, я не уявляю, як можна вимагати ефективних результатів по службі з того підлеглого, хто щомісячно возить "данину". А, по-друге, це було принципово для мене як людини і політика. Тому я і був такий "наглючий" щодо опонентів, бо знав, що на мені немає криміналу", - уточнив він.

"Півроку найбільша за 2000-ті роки бригада з 17-ти "важняків" Генпрокуратури шукала злочини Луценка. І те, що мене засадили за ґрати за "незаконне святкування Дня міліції" і за нібито незаконне оформлення водія на ту ж посаду, яку обіймали всі водії всіх міністрів внутрішніх справ, – найкращий доказ моїх слів", - резюмував він.