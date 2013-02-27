Експерт: Держпрограма активізації економіки залучить інвестиції в малий бізнес

Про це заявив директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко. «Я не розумію політиків, які ще не читаючи програму, почали її критикувати. Очевидно, що самі розробники програми не передбачали в ній якогось надпрорива, але ряд позитивних моментів в ній присутні. Мені особливо імпонує врегулювання сфери капітальних вкладень, також непогано поетапно прописаний процес покращення інвестиційного клімату », - розповідає фінансист.

Крім того, за його словами, заслуговує на увагу в програмі активізація процесу імпортозаміщення. «Дійсно, заслуговує на увагу і виписаний у програмі процес імпортозаміщення. Наскільки я розумію, у багатьох сферах в ньому віддається перевага вітчизняним виробникам дрібної та середньої руки. А це, в свою чергу, буде стимулювати приплив інвестицій в такі невеликі підприємства. При цьому в програмі дано чудовий посил - децентралізація бюджетів, Київ буде потроху віддавати повноваження, в тому числі, у бюджетних питаннях, регіонам », - говорить фахівець.

На думку Устенка, зазначений документ також оптимізує бюджетний процес, адже складаючи державний кошторис на 2014 рік, уряд буде виходити з положень цієї програми. «Це спростить процес складання Держбюджету-2014, чиновники, які будуть писати його, можуть сміливо виходити з цифр і позицій, закладених в програмі. Головне, що є чіткий програмний документ, а зміни і доповнення до нього можна вносити будь-коли », - зазначає фінансист.

Нагадаємо, що на початку року Міністерство економічного розвитку і торгівлі підготувало проект Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-14 роки.