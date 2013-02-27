Львівські депутати не дали згоди на видобуток сланцевого газу

Як пише «iPress», про це 26 лютого заявив голова Львівської обласної ради Петро Колодій.

"Прикро, але міністр екології та природних ресурсів подав недостовірну інформацію. До Львівської обласної ради проект угоди не надійшов, депутати його не бачили і не знають, про що там йдеться. Зокрема, не відомо, чим обернуться сланцеві угоди для місцевих громад, на території яких Chevron планує розробку родовищ", - сказав він.

Голова обласної ради також зазначив, що про якесь "порозуміння" взагалі не йдеться, адже обласна рада не отримала ні від уряду, ні від Chevron інформації, яку вимагала.

Зокрема, депутати вимагали інформацію про ризики видобутку сланцевого газу, про склад суміші, яку використовують в технології гідророзриву, про те, наскільки загрожує видобуток якості та запасам питної води, та про гарантії безпеки для довкілля і людей.

П.Колодій наголосив, що позиція Львівської обласної ради залишається незмінною.

"Передусім ми вимагаємо висновків щодо екологічних ризиків видобування на підставі серйозних досліджень, які мають також пройти експертизу українських науковців, громади мають отримати гарантії стосовно виконання інвестиційних зобов’язань компанією та ліквідації можливих екологічних загроз", - сказав він.

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Окрім того, за його словами, обласна рада як орган місцевого самоврядування має детально вивчити текст угоди про розподіл продукції, донести цю інформацію до громад та вже після погодження з громадами ухвалювати рішення.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков заявив, що всі питання з місцевими органами управління практично врегульовані: “Ми вийшли на порозуміння з органами самоврядування в тих регіонах, де працюватиме Chevron”.

Міністр передбачає підписання угоди про розподіл продукції з американською компанією Chevron, яка планує вести видобуток сланцевого газу на Олеській площі, впродовж найближчих 2 місяців.