Опозиціонерів не пускають до Тимошенко

12:53, 01 березня 2013
Політика
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Представників Об’єднаної опозиції, народних депутатів Арсенія Яценюка, Григорія Немирю і Сергія Пашинського не пускають до екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка перебуває у стаціонарі ЦКЛ “Укрзалізниця” в Харкові.

Шлях нардепам перегородила міліція

Про це кореспонденту УНІАН телефоном повідомив С.Пашинський.

“Ми дозвіл отримали, але нас тупо не пускають. Усе перегородила міліція”, - сказав С.Пашинський.

За його словами, керівництво Качанівської колонії надало депутатам дозвіл на зустріч з Ю.Тимошенко.

Водночас факт надання дозволу не підтверджує і не спростовує прес-служба Державної пенітенціарної служби України.

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