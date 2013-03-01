Опозиціонерів не пускають до Тимошенко

Про це кореспонденту УНІАН телефоном повідомив С.Пашинський.

“Ми дозвіл отримали, але нас тупо не пускають. Усе перегородила міліція”, - сказав С.Пашинський.

За його словами, керівництво Качанівської колонії надало депутатам дозвіл на зустріч з Ю.Тимошенко.

Водночас факт надання дозволу не підтверджує і не спростовує прес-служба Державної пенітенціарної служби України.