Опозиціонерів не пускають до Тимошенко
12:53, 01 березня 2013Політика
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Представників Об’єднаної опозиції, народних депутатів Арсенія Яценюка, Григорія Немирю і Сергія Пашинського не пускають до екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка перебуває у стаціонарі ЦКЛ “Укрзалізниця” в Харкові.
Пашинський каже, що усе перегородила міліція
Про це кореспонденту УНІАН телефоном повідомив С.Пашинський.
“Ми дозвіл отримали, але нас тупо не пускають. Усе перегородила міліція”, - сказав С.Пашинський.
За його словами, керівництво Качанівської колонії надало депутатам дозвіл на зустріч з Ю.Тимошенко.
Водночас факт надання дозволу не підтверджує і не спростовує прес-служба Державної пенітенціарної служби України.
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