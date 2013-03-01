Батьківщина вимагає покарати причетних до переслідування Данилишина

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби партії «Батьківщина».

Як зазначають автори заяви, сьогодні стало відомо, що ще у грудні минулого року припинено провадження щодо екс-міністра економіки Б.Данилишина через відсутність у його діях складу злочину.

«Навіть Генеральна прокуратура вимушена була визнати, що у справі, сфабрикованій за наказом режиму Януковича, немає жодного складу злочину», - йдеться у заяві прес-служби «Батьківщини».

У партії обурені тим, що влада майже три місяці замовчувала цей факт, і вимагає покарати всіх, хто був причетний до переслідування Б.Данилишина.

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«Нагадуємо, що через політичні переслідування влади Януковича Богдану Данилишину довелося виїхати з України, залишити рідних і близьких, його незаконно було оголошено режимом у розшук, майже три місяці він провів у чеській тюрмі та був вимушений просити політичного притулку. Вимагаємо покарати всіх винних у злочинному політичному переслідуванні екс-міністра уряду Юлії Тимошенко», - наголошується у заяві.

У «Батьківщині» зазначають, що для визнання очевидних речей та закриття незаконного і безпідставного провадження щодо міністра уряду Юлії Тимошенко правоохоронцям знадобилося два з половиною роки.

«Ми обурені цим фактом і вимагаємо покарання злочинців, які незаконно переслідували чесного урядовця та паплюжили ім’я Богдана Данилишина», - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 березня, МВС заявило, що кримінальне провадження стосовно екс-міністра економіки в уряді Юлії Тимошенко Б.Данилишина закрито за відсутністю складу злочину і його знято з міжнародного розшуку.

"Генеральна прокуратура припинила провадження стосовно Динилишина за відсутністю складу злочину і в зв’язку з цим за її поданням його було знято з розшуку", - зазначили в МВС, додавши, що кримінальне провадження було закрито ще 12 грудня 2012 року.

Довідка УНІАН. Б.Данилишина було оголошено у міжнародний розшук в серпні 2010 року. Він обвинувачувався у нанесенні державі збитків на 13,9 млн грн через державні закупівлі у одного учасника.

Інтерпол затримав Б.Данилишина 18 жовтня 2010 р. у Чехії під час звернення по допомогу до лікувальної установи. Генпрокуратура України розпочала процедуру його екстрадиції.

Б.Данилишин попросив у Чехії політичного притулку та отримав його у січні 2011 року.

Українська опозиція називала арешт Б.Данилишина переслідуванням з політичних мотивів. Він був міністром в уряді Ю.Тимошенко з 2007-го до 2010 року.