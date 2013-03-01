Яценюк: про ситуацію із Власенком додатково поінформовані всі посольства

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед ЦКЛ “Укрзалізниця” в Харкові заявив журналістам один з лідерів опозиції Арсеній Яценюк.

“Вже поінформовані всі посольства додатково”, - сказав А.Яценюк.

За його словами, такий розвиток подій із С.Власенком передбачався ще кілька тижнів тому.

На думку А.Яценюка, влада, відмовляючи у зустрічах Ю.Тимошенко із лідерами опозиції, намагаючись позбавити мандату її захисника, намагається ізолювати екс-прем’єра.

“Вони прийняли рішення ізолювати Ю.Тимошенко. Вони хочуть позбавити С.Власенка мандата і, відповідно, посадити його в тюрму, таким чином позбавити можливості, щоб Ю.Тимошенко спілкувалася зі своїм захисником. Так само вони прийняли рішення відмовляти нам як політичним соратникам Ю.Тимошенко в зустрічах із Ю.Тимошенко. Це ще один спосіб психологічного тиску на Ю.Тимошенко. Це ні що інше, як ще один вид тортур”, - сказав А.Яценюк.

На його думку, це робиться за особистою вказівкою Президента України Віктора Януковича.

А.Яценюк також наголосив, що зараз дуже важливою буде належна реакція західних партнерів України на ці події.