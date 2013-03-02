УДАР вимагатиме від Рибака відкликати позов проти Власенка

Про це в ефірі телеканалу ТВі заявив народний депутат від «УДАРу» Валерій Карпунцов, повідомляє прес-служба політичної партії "УДАР Віталія Кличка".

Депутат зауважив, що в понеділок, 4 березня, опозиція порушить це питання перед спікером на засіданні погоджувальної ради керівників депутатських фракцій парламенту. «Ми будемо переконувати голову Верховної Ради відкликати цей позов. Він мусить це зробити», - сказав він.

В повідомлення прес-служби говориться, « що подання Рибака до суду щодо позбавлення депутатського мандату Власенка базується на сфальшованому рішенні регламентного комітету Верховної Ради, оскільки комітет не проводив свого засідання».

В.Карпунцов переконаний, що акція проти Власенка зрежисована Партією регіонів. «Це робиться для того, аби позбавляти опозиційний табір «бойових штиків» та голосів. І я думаю, що це не остання акція влади по відношенню до депутатів від опозиції», - додав в ефірі депутат.

В. Карпунцов також наголосив, якщо Рибак не відкличе свій позов до ВАСУ і суд його задовольнить, то це буде черговим підтвердженням існування в Україні вибіркового правосуддя. «Якщо на підставі сфальшованих документів буде прийнято рішення про позбавлення мандату Сергія Власенка, то це буде доказом вибіркового правосуддя, яке нищить парламентаризм», - додав депутат, говориться в повідомленні.