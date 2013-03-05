Головне за день: огляд топ-новин

Детальніша картина дня - у нашому огляді:

Переговори в Росії затягнулися, але Янукович не залишився ночувати в Путіна

Президент України Віктор Янукович сьогодні вночі вилетів до Києва після багатогодинних переговорів з Президентом Росії Володимиром Путіним у заміській резиденції «Завідово» (Тверська область).

Опозиція вимагає від Рибака позбавити мандатів 11 сумісників із ПР (список)

Бютівець Микола Княжицький просить спікера ВР Володимира Рибака та голову регламентного комітету Володимира Макеєнка подати до суду подання про позбавлення повноважень 11 депутатів з Партії регіонів.

Опозиціонери оточили трибуну ВР

Члени фракції “Батьківщина” збираються у президії та поблизу трибуни Верховної Ради. Згодом члени фракції Партії регіонів залишили сесійну залу ВР.

Начальник колонії «провідав» Тимошенко - вона мовчить і відвертається

Екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко не будуть доставляти на засідання Київського райсуду Харкова у справі щодо ЄЕСУ, повідомив журналістам начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащіков

Верховну Раду блокуватимуть усі три опозиційні фракції

Три опозиційні фракції ухвалили спільне рішення про блокування роботи Верховної Ради.

ВАСУ позбавив регіонала Веревського депутатського мандата

Вищий адміністративний суд України достроково припинив повноваження народного депутата з фракції Партії регіонів Андрія Веревського.

ВАСУ розпочав розгляд справи щодо позбавлення Власенка депутатства

ВАСУ розпочав розгляд справи Власенка, більшість журналістів не змогли потрапити до зали суду. Сам С.Власенко на засідання суду не прибув. Продовження розгляду справи призначено на завтра.