Начальник колонії «провідав» Тимошенко - вона мовчить і відвертається

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащіков.

За його словами, 4 березня Ю.Тимошенко написала заяву з проханням забезпечити її участь у сьогоднішньому судовому засіданні у справі ЄЕСУ, для чого навіть було перенесено заплановане на сьогодні тривале побачення.

І.Колпащіков підкреслив, що зранку було вжито усіх необхідних заходів для забезпечення участі Ю.Тимошенко в судовому засіданні. Однак екс-прем’єр зранку так і не дала однозначної відповіді щодо своєї доставки.

“Сьогодні зранку я прибув у лікарню, щоб бути присутнім при проведенні заходів. Вона демонстративно відмовляється зі мною спілкуватися, відвертається. На дану хвилину жодної відповіді однозначної не поступало. Вона знаходиться в палаті, у даний момент проходять медичні процедури”, - сказав І.Колпащіков.

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Начальник колонії додав, що Ю.Тимошенко було запропоновано участь у судовому засіданні у справі ЄЕСУ за допомогою відеоконференції, однак на цю пропозицію вона також не дала однозначної відповіді.

Державна пенітенціарна служба України готова забезпечити доставку екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко на засідання Київського районного суду Харкова у справі ЄЕСУ, яке продовжиться сьогодні о 14.30.

«Так, встигнемо», - наголосив начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащіков, відповідаючи на запитання про можливість доставки екс-прем’єра на сьогоднішнє засідання суду.

І.Колпащіков підкреслив, що в нього є довідка, видана головним лікарем ЦКЛ «Укрзалізниці» Харкова Михайлом Афанасьєвим, про те, що стан здоров’я Ю.Тимошенко дозволяє їй брати участь у судових засіданнях.

«У колонію нікуди завозити не потрібно. У мене є довідка головного лікаря Центральної лікарні клінічної, там, де вона знаходиться, тому мені нічого для цього не потрібно», - сказав І.Колпащіков.

У свою чергу, командир військової частини № 3005 Внутрішніх військ МВС України Юрій Макарчук, який керує етапуванням ув’язнених, сказав, що для доставки Ю.Тимошенко на засідання Київського райсуду Харкова потрібно близько 30-40 хвилин.

За його словами, підсудний доставляється до суду за годину до початку засідання.

«Ми готові виконувати завдання», - запевнив Ю.Макарчук.