ВАСУ розпочав розгляд справи щодо позбавлення Власенка депутатства

Вищий адміністративний суд України розпочав розгляд справи про можливе позбавлення повноважень народного депутата з фракції “Батьківщина” Сергія Власенка, при цьому більшість журналістів не змогли потрапити до зали засідань суду.

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку журналісти близько півгодини чекали, аби отримати можливість потрапити до будівлі суду, згодом вони змушені були вистояти чергу, аби пройти перевірку через металошукач.

В результаті, коли частина журналістів змогла пройти в приміщення суду під двері зали, де розглядається справа Власенка, виявилося, що там вже знаходяться більше десятка депутатів від опозиції.

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Ще близько 10 депутатів залишились під дверима зали засідань, також до зали не змогли потрапити переважна більшість журналістів.

Розгляд справи проходить в залі, який здатен вмістити близько 20-25 людей.

Незважаючи на те, що раніше повідомлялось, що у разі великої кількості бажаючих потрапити на засідання суду, розгляд справи буде перенесено до іншої, більш просторої зали, цього так і не сталося.

На даний момент декілька співробітників “Грифону” охороняють вхід до зали засідань. Депутати поставили під стіну зали засідань стіл, на який стали декілька фотокореспондентів й операторів і через вікно намагаються знімати перебіг судового засідання.

На даний момент у залі засідань присутній лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк, який виступає як захисник С.Власенка.

Також в залі суду перебувають лідер партії «УДАР» Віталій Кличко та лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок.

Сам С.Власенко на засідання суду не прибув