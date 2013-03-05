Регіонали пішли на вихід з ВР

Члени фракції Партії регіонів починають залишати сесійну залу ВР

Після наради члени фракції Партії регіонів починають залишати сесійну залу Верховної Ради. Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати від опозиції продовжують блокувати трибуну та президію ВР. Представники інших політичних сил частково перебувають у сесійній залі. При цьому комуністи пішли із зали засідань парламенту.

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