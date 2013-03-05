Регіонали пішли на вихід з ВР
11:01, 05 березня 2013Політика
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Члени фракції Партії регіонів починають залишати сесійну залу ВР
Опозиція продовжує блокування / Фото з Facebook Леоніда Ємця
Після наради члени фракції Партії регіонів починають залишати сесійну залу Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати від опозиції продовжують блокувати трибуну та президію ВР.
Представники інших політичних сил частково перебувають у сесійній залі.
При цьому комуністи пішли із зали засідань парламенту.
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