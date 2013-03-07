У ПР кажуть, що історія з двома нардепами - в ім'я правового порядку

Народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник вважає, що парламентарії, яких Вищий адміністративний суд України позбавив депутатських мандатів, могли вже давно визначитися: або вони сумлінно виконують свою роботу в парламенті, або займаються своїми власними справами.

Як повідомили УНАН у прес-службі Партії регіонів, таку думку він висловив, коментуючи рішення ВАСУ щодо позбавлення депутатського мандата Сергія Власенка.

За словами В.Олійника, «настав час, щоб ті, хто займається бізнесом, адвокатською діяльністю або обіймає посаду в органах державної влади і є одночасно народними депутатами, нарешті визначилися: вони або в політиці і сумлінно виконують роботу народного депутата, або займаються іншими справами. Третього не дано».

За його словами, проблема сумісництва для Верховної Ради є такою ж актуальною, як і питання про персональне голосування. «Якщо ми спільними зусиллями зуміли навести порядок у питанні персонального голосування, то, напевно, повинні також розставити крапки над «і» в проблемі сумісництва», – підкреслив депутат.

«Коли ВАСУ ухвалив рішення про позбавлення депутатського мандата народного депутата, члена фракції Партії регіонів Андрія Веревського, ніхто в опозиції не кричав, що судді діяли незаконно. Коли ж з'явилося аналогічне рішення щодо С.Власенка, тут опозиція проявила свою вибірковість, діючи за принципом «так, Власенко порушник. Але він наш порушник», – сказав В.Олійник.

Він вважає, що виявлені факти сумісництва і рішення суду щодо депутатів-порушників закону необхідно вітати, адже «у такому разі в Україні буде правовий порядок».

Як повідомляв УНІАН, 6 березня ВАСУ достроково припинив повноваження народного депутата від “Батьківщини”, захисника екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко С.Власенка.

ВАСУ ухвалив таке рішення за позовом голови Верховної Ради Володимира Рибака, який звернувся до суду, оскільки С.Власенко одночасно з повноваженнями народного депутата займався адвокатською діяльністю.