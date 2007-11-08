Кому з політиків найбільше довіряють кияни (опитування)

Найбільше кияни довіряють депутату Київради Віталію КЛИЧКУ.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного „Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики.

Зокрема, В.КЛИЧКУ довіряють 46,1% опитаних; лідеру блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрію ЛУЦЕНКУ - 41,6%; одному з лідерів БЮТ Миколі ТОМЕНКУ – 34%; лідеру Європейської партії Миколі КАТЕРИНЧУКУ - 33,2%; одному з лідерів БЮТ Олександру ТУРЧИНОВУ - 30,2%; колишньому меру Києва Олександру ОМЕЛЬЧЕНКУ - 28,9%; діючому меру Києва Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ - 21,6%; секретарю Київради Олесю ДОВГОМУ - 8,8%; депутату Київради Володимиру БОНДАРЕНКУ – 7,3%; першому заступнику голови Партії вільних демократів Михайлу БРОДСЬКОМУ - 7%; Віктору ПИЛИПИШИНУ – 4,9; Михайлу ПОЖИВАНОВУ, голові фракції БЮТ у Київраді Тетяні МЕЛІХОВІЙ та лідеру фракції “ГАК” у Київській міській раді Олександру ПАБАТУ відповідно 4,8%, 3,8% та 3,3% опитаних.

Водночас, відповідаючи на запитання, за кого з кандидатів ви ніколи не проголосуєте, кияни відповіли: Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО – 47,2%; О.ДОВГОГО – 27,2%; О.ОМЕЛЬЧЕНКА – 16,5%; О.ПАБАТА – 14,5%; Ю.ЛУЦЕНКА – 13,8%; В.ПИЛИПИШИНА – 13%; О.ТУРЧИНОВА – 11,4%; М.ТОМЕНКА – 9,4%; В.КЛИЧКА – 8,8% та М.КАТЕРИНЧУКА – 7,7%.

Опитування проводилось 12–23 жовтня 2007 року. За місцем проживання опитано 2 тис. 501 респондент віком від 18 років.