У прокуратурі вирішили, що свідчення Кужель спростовують лінію захисту

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, Л.Фролова сказала: «Зокрема, інформація, яку сьогодні всі почули від О.Кужель, спростовує лінію захисту, який на минулому засіданні під час допиту Володимира Щербаня намагався за допомогою політичного інтерв’ю, правда, але все ж таки, переконати в тому, що між Євгеном Щербанем та Павлом Лазаренком не було конфліктів. Однак О.Кужель сьогодні заявила, що голосувала за П.Лазаренка виключно через наявність колективного рішення в той час, як не підтримувала його дії, працюючи при цьому з Є.Щербанем».

Крім того, за її словами, свідок під час допиту розповіла історію, яка взагалі ніколи не мала місця.

«Коли свідок заявила про начебто наявність у Є.Щербаня якоїсь секретної та компрометуючої інформації про діяльність компанії «Ітера», вона не змогла пояснити ні її суті, ні не навела жодних фактів існування взагалі цієї містичної історії. Тим паче, вона, звичайно, знати про це не може, але будь-яких даних, які б це підтверджували, за всі 16 років слідства не існувало і не існує. Тим паче, що саме цю частину своїх свідчень вона, за невідомих нам обставин, в прокуратурі під час спілкування зі слідчими не озвучувала», - пояснила Л.Фролова.

Прокурор наголосила на тому, що свідок підтвердила той факт, що Є.Щербань був надзвичайно впливовою людиною у Донецькій області, також підтвердила його значну можливість впливу на всі бізнес-відносини в регіоні та навіть органи державної влади.

«Вона (свідок) також підтвердила існування контракту між Є.Щербанем та компанією ЄЕСУ, яку очолювала Юлія Тимошенко. При цьому сказала, що взагалі не знає нічого про діяльність самої Ю.Тимошенко. Крім того, зазначила, що не володіє інформацією про бізнес-інтереси Є.Щербаня. А це найбільше має стосунок до суті справи, і ми цього не почули», - сказала Л.Фролова.

Прокурор додала, що О.Кужель не змогла відповісти на жодне запитання представника потерпілих, особливо тих, які стосувалися начебто пропонованої нею допомоги дітям Є.Щербаня.

«Її (Кужель) твердження про причетність спецслужб до вбивства Є.Щербаня взагалі виглядало вже надто надуманим. При цьому, що вона обґрунтувала свою версію лише тим, що начебто її батько працював у певних спецслужбах за радянських часів», - заявила Л.Фролова.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 березня, слідчий суддя Печерського районного суду Києва провела допит свідка з боку сторони захисту О.Кужель в рамках кримінального провадження про вбивство у 1996 році депутата і бізнесмена Є.Щербаня.

Генпрокурор Віктор Пшонка 18 січня заявив, що ГПУ завершила розслідування кримінальної справи про вбивство Є.Щербаня. Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром П.Лазаренком умисного вбивства Є.Щербаня з корисливих мотивів.

Печерський райсуд Києва 13 лютого розпочав проведення слідчих дій у рамках досудового розслідування справи.