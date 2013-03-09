Томенко: у рідному селі Шевченка його вірш заборонили як революційний

«Влада оригінально відзначає день народження Шевченка, особливо «взявши до уваги» критику Януковича, що немає належної підготовки до 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича», - цитує слова М.Томенка прес-служба партії "Батьківщина".

М.Томенко повідомив, що у Моринцях влада поклала квіти і пошанувала Шевченка з 7-ї до 8-ї ранку, «щоб не зустрічатися з простими людьми, і прославилася тим, що заборонила читати вірш Шевченка «Розрита могила» як революційний».

«У Шевченковому місцеві чиновники провели захід у будинку культури, але, як сказали нам місцеві жителі, вони не пам’ятають, щоб на день народження Шевченка у селах, де народився і виховувався Великий Кобзар, не то що Президент, не те що пересічний член уряду, а навіть керівники області не приїхали», - зазначив М.Томенко.

«Рівень пошанування Шевченка обмежився заступниками обласної влади та чиновниками ще нижчого рівня», - сказав він.

За словами М.Томенка, «Батьківщина» разом з відомими діячами культури та письменниками ініціюватиме створення громадського оргкомітету з пошанування Т.Шевченка, «оскільки на прикладі сьогоднішнього дня народження складається враження, що влада більше думає як вкрасти на грошах на відзначення 200-річчя Шевченка, а не вшанувати Великого Кобзаря»