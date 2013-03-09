Томенко: у рідному селі Шевченка його вірш заборонили як революційний
Народний депутат Микола Томенко обурений тим, що представники вищих щаблів української влади проігнорували сьогоднішні заходи із вшанування пам’яті Тараса Шевченка на його малій батьківщині - у селах Моринці та Шевченкове Черкаської області.
«Влада оригінально відзначає день народження Шевченка, особливо «взявши до уваги» критику Януковича, що немає належної підготовки до 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича», - цитує слова М.Томенка прес-служба партії "Батьківщина".
М.Томенко повідомив, що у Моринцях влада поклала квіти і пошанувала Шевченка з 7-ї до 8-ї ранку, «щоб не зустрічатися з простими людьми, і прославилася тим, що заборонила читати вірш Шевченка «Розрита могила» як революційний».
«У Шевченковому місцеві чиновники провели захід у будинку культури, але, як сказали нам місцеві жителі, вони не пам’ятають, щоб на день народження Шевченка у селах, де народився і виховувався Великий Кобзар, не то що Президент, не те що пересічний член уряду, а навіть керівники області не приїхали», - зазначив М.Томенко.
«Рівень пошанування Шевченка обмежився заступниками обласної влади та чиновниками ще нижчого рівня», - сказав він.
За словами М.Томенка, «Батьківщина» разом з відомими діячами культури та письменниками ініціюватиме створення громадського оргкомітету з пошанування Т.Шевченка, «оскільки на прикладі сьогоднішнього дня народження складається враження, що влада більше думає як вкрасти на грошах на відзначення 200-річчя Шевченка, а не вшанувати Великого Кобзаря»