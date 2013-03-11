Ватикан: Кардинали готові обрати нового Папу

За словами глави прес-служби Святого Престолу священика Федеріко Ломбарді, роздуми, обмін інформацією та дискусії на минулому тижні були достатніми для того, щоб кожен кардинал зміг "сформулювати особисте і відповідальне судження про осіб, найбільш відповідних для цього великого служіння", повідомляють РІА Новости.

Свідченням готовності кардиналів до виборів, на думку Ломбарді, стало рішення про призначення дати початку конклаву, прийняте переважною більшістю голосів на засіданні Колегії кардиналів ввечері в п'ятницю. Представник Ватикану підкреслив, що кардинали-вибірники усвідомлюють всю повноту відповідальності, яка ляже на плечі майбутнього понтифіка.

"Мова йде не стільки про управління складною організацією, скільки про духовне, моральне лідерство серед величезного числа віруючих на різних континентах, за яким уважно спостерігають - частіше з позитивними очікуваннями, але іноді з негативними установками - багато наших сучасників, які шукають сенсу свого життя", - сказав Ломбарді. Він нагадав, що разом з усією Католицькою церквою про успіх конклаву молиться Папа на спокої Бенедикт XVI, який "своїм несподіваним рішенням привів кардиналів до Сикстинської капели".

Перше засідання конклаву, на якому 115 кардиналів будуть обирати Папу Римського, почнеться у вівторок о 16.30 за місцевим часом (17.30 за київським). Йому буде передувати меса Pro Eligendo Pontefice, яку в першій половині дня проведе декан колегії кардиналів, кардинал Анджело Содано. Власне процедура голосування, як очікується, буде близько 18.00 (19.00 за київським часом), а перший дим від спалюваних бюлетенів - чорний або білий залежно від результату голосування - піде з труби Сікстинської капели близько 19.00 (20.00 за київським часом). Як повідомив Ломбарді, вечерю для кардиналів-вибірників заплановано на 19.30.