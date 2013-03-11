Власенко каже, що не збирається виїжджати за кордон

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час прес-конференції у Києві.

“За кордон виїжджати я не планую”, - зазначив він.

Разом з тим С.Власенко додав, що сьогодні його представник отримав у Генеральній прокуратурі лист, у якому йдеться про те, що кримінальна справа проти нього щодо невиконання ним рішення суду закрита. Причому, як зазначив С.Власенко, по цій кримінальній справі йому було заборонено виїзд за кордон.

Політик додав, що наразі йому відомо, що проти нього досі залишаються відкритими три кримінальні справи. Перша - щодо викрадення автомобіля, друга - про нібито вчинений ним розбій під час якого було викрадено мобільний телефон. С.Власенко зауважив, що йому достеменно не відомо, за якими статям проти нього відкрита третя кримінальна справа.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 березня, Генеральна прокуратура України вручила представнику С.Власенка повідомлення про закриття кримінального провадження за заявою його колишньої дружини Наталії Окунської.

Нагадаємо, 5 березня ц.р. прес-служба Генеральною прокуратори України поінформувала, що кримінальне провадження за заявою колишньої дружини С.Власенка Н.Окунської про невиконання ним рішення суду закрито у зв'язку з відсутністю складу злочину.

21 січня С.Власенко заявив, що стосовно нього порушено кримінальну справу за невиконання рішення суду в цивільному спорі. С.Власенко додав, що справу стосовно нього було порушено Печерським райсудом Києва 16 січня цього року.

Згодом С.Власенко зазначив, що загалом йдеться про кримінальні справи по трьох епізодах. Зокрема, перший епізод стосується невиконання рішення у цивільній справі від 21 лютого 2012 року. Так, йдеться про сплату коштів при розподілі спільного майна подружжя.

Водночас С.Власенко продемонстрував журналістам оригінали квитанцій від 26 грудня 2012 року про сплату цього боргу й про сплату десяти відсотків виконавчого збору.

Також Н.Окунська стверджувала, що С.Власенко бив її, й зверталася до правоохоронних органів із заявою про притягнення його до відповідальності.

Голова Верховної ради України Володимир Рибак вніс до Вищого адміністративного суду подання для позбавлення С.Власенка депутатського мандата на підставі нібито сумісництва ним повноважень депутата з адвокатською діяльністю. В опозиції називають «сфальсифікованим» рішення регламентного комітету Верховної Ради, на підставі якого В.Рибак вніс подання до ВАСУ.