«Свобода» заявляє, що міліція блокує виїзд людей на акцію протесту у Вінниці

Представники правоохоронних органів і Державної автомобільної інспекції блокують виїзд делегацій районів Вінниччини на акцію протесту “Вставай, Україно!”, що відбудеться сьогодні, 14 березня, у Вінниці.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Вінницької обласної організації ВО «Свобода».

Зокрема, як стверджують в партії, правоохоронці погрожують перевізникам забрати ліцензії у випадку перевезення активістів на віче. Так, правоохоронці блокують виїзд автобусів із Тульчина, Чечельника та Могилева-Подільського, йдеться в повідомленні.

Як нагадали у «Свободі», 14 березня у Вінниці об'єднані опозиційні сили в рамках всеукраїнської акції протесту "Вставай, Україно!" організовують протестний марш. Участь в марші візьме лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок.