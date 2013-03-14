«Свобода» заявляє, що міліція блокує виїзд людей на акцію протесту у Вінниці
10:24, 14 березня 2013Політика
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Правоохоронці блокують виїзд місцевих активістів до Вінниці на акцію «Вставай, Україно!», заявляють у «Свободі»
Олег Тягнибок сьогодні - у Вінниці
Представники правоохоронних органів і Державної автомобільної інспекції блокують виїзд делегацій районів Вінниччини на акцію протесту “Вставай, Україно!”, що відбудеться сьогодні, 14 березня, у Вінниці.
Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Вінницької обласної організації ВО «Свобода».Зокрема, як стверджують в партії, правоохоронці погрожують перевізникам забрати ліцензії у випадку перевезення активістів на віче. Так, правоохоронці блокують виїзд автобусів із Тульчина, Чечельника та Могилева-Подільського, йдеться в повідомленні.
Як нагадали у «Свободі», 14 березня у Вінниці об'єднані опозиційні сили в рамках всеукраїнської акції протесту "Вставай, Україно!" організовують протестний марш. Участь в марші візьме лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок.
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