Янукович: Україна шукатиме заміну російському газу, якщо він не подешевшає

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Ми маємо велику проблему вже три роки, над якою ми працюємо і не можемо знайти рішення... Чому в Україні сама висока ціна на газ”, - сказав Президент.

При цьому він підкреслив, що Україні доведеться шукати альтернативні джерела та скорочувати обсяги поставок російського газу, тому що нинішню ціну на газ українська економіка може не витримати.

В.Янукович наголосив, що метою України є встановлення справедливої ринкової ціни на газ, але й не проти розглянути пропозиції щодо преференцій.

“Ми не будемо проти, але їх ціна (преференцій) для нас має важливе значення”, - сказав В.Янукович.