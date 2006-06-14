Скільки Суркіс заплатить збірній в залежності від результату на ЧС

У разі виходу з групи українська збірна отримає від Федерації футболу України (ФФУ) 2,8 мільйони доларів призових.

Як повідомив телеканал "Інтер", президент ФФУ Григорій Суркіс пообіцяв, що за вихід в 1/4 фіналу українська збірна отримає 4,5 мільйони доларів, за вихід в 1/2 фіналу чемпіонату - ще 8,5 мільйони, а у разі перемоги - додатково 8,5 мільйони доларів.

Нагадаємо, збірна України проведе свій перший матч 14 червня в Лейпцігу проти збірної Іспанії. 19 червня українці в Гамбурзі зіграють зі збірною Саудівської Аравії, а 23 червня в Берліні їх суперником стане команда Тунісу.

Коментувати матчі збірної України ЧМ-2006 погодився колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версією WBC Віталій Клічко. Боксер вважає, що у команди Олега Блохіна є "всі шанси здивувати світ".