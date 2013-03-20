Над створенням Януковичу сторінок у Facebook і Twitter працює ціле управління

12:36, 20 березня 2013
Політика
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Головне управління прес-служби та комунікацій розробляє проект офіційного представництва президента Віктора Януковича в соціальних мережах.

Янукович з’явиться у соцмережах

Про це йдеться у відповіді головного управління доступу до публічної інформації на запит "Української правди".

Згідно з інформацією, Президент України буде представлений у соцмережах Facebook та Twitter.

"Про старт проекту буде повідомлення додатково", - йдеться у відповіді управління.

Як повідомляється, наразі Віктор Янукович не має жодного офіційного представництва у соціальних мережах.

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