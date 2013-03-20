Над створенням Януковичу сторінок у Facebook і Twitter працює ціле управління

Про це йдеться у відповіді головного управління доступу до публічної інформації на запит "Української правди".

Згідно з інформацією, Президент України буде представлений у соцмережах Facebook та Twitter.

"Про старт проекту буде повідомлення додатково", - йдеться у відповіді управління.

Як повідомляється, наразі Віктор Янукович не має жодного офіційного представництва у соціальних мережах.