Томенко застерігає, що влада готує «кучмівський референдум-2»

Про це сказав він під час свого виступу в залі засідань Верховної Ради, повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка.

«Поки ми тут ведемо дискусії, часом цивілізовані, а часом ні, у нас розпочинається «кучмівський референдум-2». Хочу звернути особливу увагу журналістів та на всю цю історію, коли Адміністрація Президента поставила чітке завдання членам виконкомів Східної та Південної України організувати референдум за так званою народною ініціативою», - заявив політик.

«Питання, що виносяться на цей референдум, ті ж самі: пільги депутатів, скасування депутатської недоторканності, зменшення кількості депутатів та проведення виборів виключно на мажоритарній основі, але цілеспрямовано приховується питання про двопалатний парламент, який сьогодні може розвалити країну», - наголосив М.Томенко.

Депутат зазначив, що він, як доктор політичних наук, готовий прочитати лекцію тим, хто сьогодні хоче перетворити Україну або на монархію, де працюють двопалатні парламенти, або на федеративну державу, коли у верхній палаті будуть сидіти колишні президенти за посадами та кримінальні авторитети, а в нижній палаті через мажоритарні округи будуть призначати депутатів, які викупили ці округи.

«Єдине, що ми маємо сьогодні – це міцність і єдність країни, яку хочуть знищити. На щастя, ми не маємо міжнаціональних конфліктів, тому саме цим референдумом буде нанесено удар по єдності України», - сказав політик.

Так, М.Томенко звернувся до усіх фракцій із закликом не допустити винесення на референдум питання про двопалатний парламент. Водночас він заявив, що опозиція зробить все можливе, щоб не допустити двопалатного парламенту як такого, що шкодить національним інтересам.