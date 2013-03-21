Яценюк: Комуністи сьогодні не голосували, бо ПР перестала платити їм зарплати

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

Він зазначив, що із 174 підписів “один підпис апарат ВР нам повернув і вважає, що цей підпис неправильний — це підпис Сергія Власенка, а ми вважаємо, що підпис правильний”.

А.Яценюк зазначив: “174 депутати підписали резолюцію недовіри уряду, завтра вона буде зареєстрована, але я стою і чекаю, де Петро Симоненко (йдеться про лідера фракції КПУ — УНІАН) — такий чоловік, так переживає за долю України, так каже, що треба скасувати пенсійну реформу, так каже, що треба скасувати медичну реформу, так підтримує весь опозиційний пакет... Але чогось я не бачу їхніх 30 з гаком підписів під резолюцією недовіри Кабінету міністрів України”. А.Яценюк зазначив, що сьогодні публічно заявив, що “знаю, що КПУ знаходиться на заробітній платі Партії регіонів, і вони сьогодні не голосують по одній простій причині — перестали платити зарплату регіонали комуністам”. “От і вся причина. І нехай не бреше всьому народу України, за кого він там виступає - за себе”, - сказав А.Яценюк.