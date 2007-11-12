ПР пішла на принцип: Мартинюка не проміняють ні на кого

Партія регіонів не відмовиться від своєї позиції підтримати кандидатуру Адама Мартинюка на посаду голови Підготовчої групи з організації першого засідання парламенту VI скликання. Про це ІнтерМедіа консалтинг заявив представник Партії регіонів, також член Підготовчої групи, Василь Кисельов.

Він підкреслив, що питання про голосування саме за кандидатуру комуніста Адама Мартинюка на посаду голови цієї групи є для ПР принциповим.

“Оскільки тільки голова має право підпису під документами, за які голосували на засіданні комісії, то це питання ми і обговорювати не хочемо”, - так він відреагував на репліку, чому ПР не хоче поступитися НУ-НС і проголосувати за її кандидата Романа Зварича.

Він розкритикував дії членів робочої групи - представників блоку НУ-НС за те, що вони не хочуть підтримати кандидатуру, запропоновану Партією регіонів: “Вони звинувачували нас в тому, що ми зайняли деструктивну позицію, а сьогодні кажуть, що це непринципове питання. Для нас це питання стоїть так – більш підготовленої людини, ніж Мартинюк в цій групі немає. А вони наполягають на Зваричеві”.

На питання, чому ПР не висунула кандидата-члена партії на цю посаду, Василь Кисельов відповів: “Навіщо? Ми ухвалили рішення, що це буде Мартинюк. Навіщо, щоб дорікали нам, що ми б`ємося за посади? Не треба це нам! Ми працюватимемо рядовими членами”.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні Підготовчої групи з організації першого засідання парламенту VI скликання були присутні представники від усіх політичних сил, що перемогли на виборах.

В ході засідання було запропоновано дві кандидатури – Романа Зварича від БЮТ і НУ-НС і Адама Мартинюка від Партії регіонів і КПУ. Обидві кандидатури не отримали необхідної кількості голосів.

У засіданні робочої групи оголошена перерва до 15:00 13 листопада.