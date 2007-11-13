Мартинюк влаштовує Литвина з практичної точки зору

Блок Литвина не керувався політичними мотивами, пропонуючи на посаду голови робочої групи з підготовки першого засідання Верховної Ради України VI скликання Адама МАРТИНЮКА.

Про це сказав в інтерв’ю УНІАН представник Блоку Литвина Ігор ШАРОВ.

Він зазначив, що він, як представник блоку в робочій групі, «виходив із практичної точки зору». За його словами, А.МАРТИНЮК це людина , яка добре знає роботу апарату ВР України і може «кваліфіковано забезпечити початок роботи сесії». За його словами, саме з цих мотивів він виходив, голосуючи за кандидатуру А.МАРТИНЮКА і ніяких політичних мотивів в голосуванні не було.

Як повідомляв УНІАН, у ході засідання було запропоновано дві кандидатури - від НУ-НС та БЮТ – Роман ЗВАРИЧ, від ПР, КПУ і Блоку Литвина – Адам МАРТИНЮК. Жодна з цих двох кандидатур не отримала потрібної кількості голосів.

Наступне засідання ВР продовжиться завтра, 13 листопада, о 15.00.