У КС опозиції показали подання про київські вибори - 8 сторінок дрібним почерком

Голова Конституційного Суду України Анатолій Головін повідомив, що колегія суду цього тижня визначиться з розглядом подання 48 народних депутатів стосовно дати проведення виборів у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат Юрій Одарченко (фракція “Батьківщина”), який разом зі своїм колегою Олександром Черноволенком та депутатом Київради Тетяною Меліховою відвідали КС з метою ознайомлення зі змістом подання щодо виборів в Києві.

За словами Ю.Одарченка, подання “зайшло в Конституційний Суд 19 березня і, зі слів голови суду, на цьому тижні колегія суду розгляне і призначить розгляд подання”.

“Якщо подання не виявиться для колегії складним, то найкоротший термін його розгляду в Конституційному Суді може бути місяць, а якщо воно виявиться складним — то більше”, - зазначив Ю.Одарченко.

Водночас він додав, що дане подання стосується термінів проведення чергових виборів в Києві та в інших містах.

“Питання позачергових виборів - воно не розглядалося, і вважаємо, що зараз буде внесена постанова про позачергові вибори і міського голови, і міської ради в Києві, і Верховна Рада не має ніяких причин, щоб за нього не голосувати”, - підкреслив Ю.Одарченко.

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Ю.Одарченко також повідомив, що депутати ознайомилися зі змістом подання, яке, за його словами, “дуже велике за розміром — 8 сторінок дрібним почерком”. Ю.Одарченко наголосив, що в даному поданні викладено бачення ситуації Партією регіонів і зазначається, що “чергові вибори в Україні мають відбуватися синхронно, і для того, щоб ця синхронність була, чергові вибори повинні відбутися в 2015 році”.

“Питання позачергових виборів не ставиться в цьому конституційному поданні”, - наголосив він.

За словами депутата, тому немає жодних перешкод, щоб без рішення КС щодо даного подання поставити на голосування у парламенті проект постанови про призначення позачергових виборів мера Києва та Київради.

Він зазначив, що 2 квітня біля парламенту відбудеться акція, учасники якої вимагатимуть ухвалення рішення про призначення на 2 червня виборів у столиці.

Ю.Одарченко також зазначив, що подання представляють у КС Дмитро Шпенов та Володимир Олійник, тобто депутати від Партії регіонів. За словами Ю.Одарченка, незважаючи на вимогу опозиції, щоб в КС це подання представляли також депутати-опозиціонери, голова ВР Володимир Рибак «самовільно» призначив цих представників Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня до Конституційного Суду України надійшло подання 48 народних депутатів про офіційне роз'яснення положень частини другої статті 136, частини третьої статті 141 Конституції України, абзацу першого частині другої статті 14 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів», в якому йдеться про те, що «чергові вибори депутатів, сільських, селищних, міських голів проводяться одночасно на всій території України, окрім випадків, встановлених Конституцією і законами України».

19 березня лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що фракція проголосує у першому читанні за постанову про призначення виборів у Києві, а потім почекає на рішення Конституційного Суду з цього питання. За словами О.Єфремова, 48 членів фракції ПР звернулися до Конституційного Суду з приводу термінів проведення виборів у Києві.

21 березня Верховна Рада України ухвалила за основу проект постанови “Про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови”.

За дане рішення проголосували 293 із 365 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Не голосувала у повному складі фракція КПУ.

Документом передбачено призначити чергові вибори депутатів Київради та мера столиці на 2 червня 2013 року.