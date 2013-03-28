Захисник Романюка каже, що не бачить іншого шляху, як просити притулку в Італії

Про це захисник Микола Павленко заявив в ефірі 5 каналу, пише Українська правда.

"В цій ситуації це (політичний притулок) було б дуже доречним, й інших альтернатив я не бачу. Власне, це об’єктивно оцінюючи той стан правосуддя, ті методи, які використовуються вітчизняними правоохоронними органами. Я не бачу іншої альтернативи, як захищати себе саме оцим пасивним способом, визначеним міжнародним законодавством, а саме - отриманням притулку", - заявив він.

Однак, за словами Павленка, остаточне рішення прийматиме його клієнт.

Він також додав, що українська сторона наразі зобов'язана передати в Італію необхідні документи для екстрадиції Романюка.

Окрім того, він додав, у документах української сторони, на підставі яких Романюк оголошувався у розшук, були допущені помилки

"Ці документи, м’яко кажучи, не витримують жодної критики. Навіть у постанові про розшук – це основоположний документ, який береться до уваги Інтерполом, слідчий умудрився допустити помилку і оголосити у розшук Романюка на підставі, що інший учасник процесу не з'являвся за своєю домашньою адресою", - зазначив захисник.

"Ці банальні помилки власне уже викликали подив у Феміди Італії…", - додав він.

"Коли оголошували в розшук Віктора Романюка, надали ті документи, які викликають співчуття до нашої вітчизняної правоохоронної системи", - заявив Павленко.