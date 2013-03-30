Огризко: Військові навчання Росії у Чорному морі є психологічним тиском

Про таке в ефірі "5 каналу" заявив колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко, додавши, що Росія давно веде психологічну війну проти України.

"Мова іде про черговий елемент психологічної війни, і це черговий спосіб психологічно натиснути. І тут не потрібно не звертати уваги, тому що все відбувається у нас, з нашої території, і тут не можна не реагувати", - сказав екс-міністр.

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На думку Огризка, Українська влада повинна вимагати від Росії виведення її Чорноморського флоту у Севастополі в 2017 році. Це зможе вирішити багато проблем, які стоять на шляху України.

"Тут питання не стоїть про маневри Чорноморського флоту, а про необхідність відплитя з території України у 2017 році. Це питання вирішує одразу купу проблем з якими ми стикаємося. І це означає що договір Харківський має бути денонсовано, для цього є ще достатньо часу, а у 2017 році Чорноморський флот має відправитися у бік Новоросійська, де продовжуються неспроста будівництво морської бази Чорноморського флоту", - додав Огризко.