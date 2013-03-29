Грузія стурбована російськими навчаннями в Чорному морі

МЗС Грузії висловило стурбованість проведеними РФ в районі Чорного моря військовими навчаннями, вважаючи, що вони непропорційні очікуваним загрозам і не відповідають інтересам стабільності в Європі, пише РІА "Новости".

Президент Росії Володимир Путін в 04.00 четверга, на шляху в Сочі з ПАР, віддав з борту номер один наказ про початок навчань в районі Чорного моря. У них задіяні близько 7 тисяч людей, 30 кораблів, близько 250 бронемашин, до 50 артилерійських знарядь різного призначення, до 20 бойових літаків і вертольотів, війська швидкого розгортання, ВДВ, а також сили спеціального призначення.

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У грузинському зовнішньополітичному відомстві вважають, що дії Росії "суперечать інтересам стабільності" в Європі, а проведені навчання не можуть "розглядатися як пропорційне реагування на очікувані загрози", передає агентство "Новини-Грузія". "Ці навчання - незвичайні, незаплановані і виходять за межі звичайного розташування військових підрозділів, яке приведене у відповідність з Віденською угодою від 2011 року "Про зміцнення довіри і безпеки", - сказано в заяві.

При цьому глава міноборони Грузії Іраклій Аласанія заявив у п'ятницю, що не бачить "прямої загрози" від російських навчань.