Чернівецька міліція «взагалі вперше чує» про стеження за Яценюком

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Чернівецькій області.

У главку наголосили, що «взагалі вперше чують про такий випадок».

Як повідомляв УНІАН, А.Яценюк, повертаючись із запису програми на студії ТВА, помітив два автомобілі, які вели за ним зовнішнє спостереження. Він записав номер однієї з машин і зателефонував Геннадієві Москалю, щоб перевірити номер. Виявилося, що цей номер на обліку не стоїть.

Разом із групою народних депутатів одне авто вдалося зупинити, друге втекло. Було зроблено заяву про вчинення кримінального правопорушення і викликано наряд міліції.

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У прес-службі ВО «Батьківщина» зазначили, що після приїзду міліції особи, які перебували в машині, вийшли, і було чути, як ведуться радіопереговори.

У цих осіб було виявлено засоби прихованого зв’язку в робочому режимі. В салоні машини правоохоронці виявили фотоапаратуру та засоби стаціонарного та переносного зв`язку з інвентарними номерами державної установи. Усі записи на фотоапаратурі були знищені до приїзду міліції.

У багажнику автомобіля працівники міліції виявили три комплекти номерних знаків не з чернівецького регіону. Ці номери, як з`ясувалося, в картотеках МВС не числяться.

За наявною інформацією, автомобіль належить службі зовнішнього спостереження СБУ, повідомила прес-служба «Батьківщини».