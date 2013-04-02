Яценюк, Кличко і Тягнибок радяться з депутатами у сесійній залі
17:45, 02 квітня 2013Політика
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Лідери опозиційних фракцій проводять наради з народними депутатами у сесійній залі Верховної Ради.
Лідери опозиційних фракцій проводять наради з депутатами у сесійній залі ВР
Як передає кореспондент УНІАН, голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк та члени цієї фракції зібралися біля трибуни парламенту.
Голова фракції “Свобода” проводить нараду поблизу робочих місць своїх однопартійців.
Голова фракції “УДАР” Віталій Кличко та представники цієї політсили також зібралися на своїх робочих місцях.
Опозиційні депутати продовжують блокування трибуни та президії парламенту.
Після перерви голова ВР Володимир Рибак не повернувся до сесійної зали.
Фракція Партії регіонів майже у повному складі залишила залу, а фракція КПУ пішла із зали у повному складі.
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