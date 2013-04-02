Регіонали вже залишають Раду

У коментарі УНІАН представник Партії регіонів Володимир Олійник сказав: “Заблокували. Я маю на увазі, опозиція заблокувала (трибуну і президію ВР)”.

На запитання, чому члени фракції Партії регіонів навіть не дочекалися завершення наради, заради якої оголошувалася перерва, В.Олійник відповів, що оскільки роботу заблоковано і ставляться ультиматуми, працювати не можна.

“Ми завтра прийдемо”, - додав він.

За словами В.Олійника, “нам сказали, що переговори зайшли у глухий кут, йдуть ультиматуми”.