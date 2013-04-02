Регіонали вже залишають Раду
17:19, 02 квітня 2013Політика
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Народні депутати від Партії регіонів під час оголошеної у вечірньому засіданні перерви почали залишати сесійну залу Верховної Ради.
Володимир Олійник: Ми завтра прийдемо
У коментарі УНІАН представник Партії регіонів Володимир Олійник сказав: “Заблокували. Я маю на увазі, опозиція заблокувала (трибуну і президію ВР)”.
На запитання, чому члени фракції Партії регіонів навіть не дочекалися завершення наради, заради якої оголошувалася перерва, В.Олійник відповів, що оскільки роботу заблоковано і ставляться ультиматуми, працювати не можна.
“Ми завтра прийдемо”, - додав він.
За словами В.Олійника, “нам сказали, що переговори зайшли у глухий кут, йдуть ультиматуми”.
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