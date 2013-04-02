Янукович обіцяє влаштувати Кабміну перевірку - закони не виконуються

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у ході засідання Комітету економічних реформ.

«Ось хто займається імплементацією законів? Ви це питання ніколи не ставили ні собі, ні підлеглим», - сказав Президент, звертаючись до прем'єр-міністра Миколи Азарова.

«Я найближчим часом запитаю – як впроваджуються закони. У нас уже стільки законів прийнято. Якщо їх усі впровадити, у нас картина зміниться», - сказав Президент і зазначив, що випадки невиконання законів, на жаль, не одиничні.

«Візьміть свої закони й подивіться, як вони виконуються», - сказав В.Янукович, звертаючись до учасників засідання.

Він підкреслив, що питання імплементації законодавства безпосередньо залежить від того, чи ведеться навчання фахівців, готових використовувати законодавство як інструмент власної діяльності та інструмент спілкування з підприємцями, інвесторами.

«Поставте питання губернаторам, як працюють навчальні центри, які задіяні університети та інститути, як Табачник (Дмитро, міністр науки та освіти – УНІАН) займається імплементацією, стоїть це питання чи ні?... Людей треба вчити, вчити створювати закони, думати, як їх імплементувати, й вчити фахівців – у районах, містах. Мають бути дво-, тримісячні курcи. Потрібно забивати в голову ідеологію, яку ми пропонуємо», - підкреслив В.Янукович.

«Необхідно, щоб кожна людина володіла інструментом, розмовляла з підприємцями, інвесторами, тоді вона може по-людськи допомогти. А так вони (чиновники – УНІАН), правильно, не розстаються з інструкціями 60-70-х років. Це не інструмент реформ, а інструмент того, як можна жити за рахунок цих інструкцій. Реформи знищують бюрократію й корупцію, і тому вони відкладатимуть їх (реформи – УНІАН) якнайдалі. Яка їм імплементація?», - зазначив глава держави.

При цьому він пообіцяв, що вже найближчим часом проведе вибіркову перевірку виконання законів. «Надішлю людей (у регіони – УНІАН), яким випишу особисті інструкції, й перевірю, як ви займаєтеся імплементацією. І на засіданнях уряду це питання має бути номер один», - підкреслив В.Янукович.