Опозиція вимагає, щоб Янукович сказав, що він думає про «виїзне засідання»

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», про це заявив голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк з парламентської трибуни під час зібрання опозиційних депутатів.

Голова фракції «Батьківщина» підкреслив, що за Регламентом ВР і законом опозиція могла б відкрити пленарне засідання парламенту. «Але ми не будемо цього робити. Ми не будемо уподоблятися клоунам. Партія регіонів повинні тепер переіменувати в партію клоунів і фарисеїв. Їм не в парламенті бути, а в цирку. І цирк вони сьогодні влаштували», - сказав він.

«Ми знаходимось в легітимному приміщенні Верховної ради. Ми легітимні депутати, а вони перестали бути такими після сьогоднішнього збіговиська», - наголосив він.

«Ми вимагаємо позицію Януковича. Тому що Рибак вже давно ні на що не впливає. Він не з’являвся в цій залі, він не з’являється ніде з жодною позицією по відношенню до країни», - підкреслив А.Яценюк.

За його словами, генпрокурор зобов’язаний порушити кримінальну справу за захоплення державної влади. «Дії, організатором яких виступив Президент Янукович, виконавцями яких виступив так званий голова Верховної Ради Рибак і 182 депутати, підпадають під дію статті 109 Кримінального кодексу України: незаконне захоплення влади та посягання на конституційний лад. Санкція за цією статтею передбачає 10 років тюрми, а не 5 років перебування в парламенті», - наголосив А.Яценюк.

Він нагадав, що опозиція висунула до влади дуже чіткий перелік вимог, одна з яких – призначення виборів у Києві. «Вибори в місті Києві – це не просто право киян обрати свого мера, якого немає вже протягом року. Це лакмусовий папірець - чи відбудуться вибори Президента України. Янукович пробує: якщо він відтермінує або скасує вибори мера Києва, так само він хоче зробити з президентськими виборами - або через референдум незаконно продовжити свої повноваження, або так само в підворітні змінити закон про вибори Президента і обрати себе в один тур», - переконаний голова фракції «Батьківщина».

А.Яценюк наголосив, що опозиція також вимагає скасування пенсійної реформи та відставки уряду. Він стверджує, що вчора 7 комітетів ВР проголосували «за недовіру уряду Миколи Азарова».

На переконання А.Яценюка, «влада штовхає опозицію і народ України на радикальний сценарій».

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня депутати від опозиції заблокували роботу парламенту після нерезультативного голосування за постанову про призначення виборів в Києві на 2 червня.

Сьогодні у приміщенні комітетів ВР на вулиці Банковій голова Верховної Ради України Володимир Рибак спочатку оголосив збори депутатів, а потім відкрив пленарне засідання парламенту. Для участі у засіданні зареєструвались 244 провладних депутати.