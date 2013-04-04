У ПР стверджують, що регламент дозволяє депутатам працювати поза Радою

Про це, коментуючи ситуацію, що склалася сьогодні в парламенті, повідомив народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Олег Царьов.

депутат переконаний, що Регламент не забороняє народним депутатам збиратися й працювати в інших місцях.

«Вже не перший тиждень із надуманих причин блокується парламент, і ті депутати, які називають себе демократами, по суті, не дають працювати за демократичними законами», - зазначив О.Царьов.

«І зараз мені як народному депутату важко зрозуміти, чому держава витрачає такі величезні гроші на парламент, який не працює. Між іншим, ці гроші – це податки кожного громадянина України», – зазначив політик.

Він підкреслив, що сьогодні депутати фракції ПР зібралися в комітетах Верховної Ради для того, щоб вирішити проблему забезпечення роботи парламенту.

«Будуть депутати працювати під куполом ВР або в іншому приміщенні – не важливо. Адже Регламент не забороняє збиратися й працювати в інших місцях», – зазначив політик.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи можливе ухвалення рішення про розпуск парламенту, О.Царьов зазначив, що про це говорити передчасно.