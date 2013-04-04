Мер Кузнецовська, якого вигнали з кабінету, повернувся за рішенням суду

Як повідомили кореспонденту УНІАН в апараті міськвиконкому, Кузнецовська міськрада, більшість у якій представляють опозиційні сили, кілька разів висловлювала недовіру С.Анощенку, мотивуючи це тим,що він не справляється зі своїми обов’язками та ігнорує думку депутатського корпусу.

Питання щодо відсторонення С.Анощенка нині також розглядається в кількох судах, у тому числі у Рівненському окружному та Житомирському апеляційному адміністративних судах.

Як повідомив УНІАН народний депутат України Микола Кучерук (фракція «Батьківщина»), депутати міськради опротестовуватимуть рішення міського суду щодо поновлення на посаді С.Анощенка в Рівненському апеляційному суді.

«Рішення міського суду – це судова казуїстика», - зазначив М.Кучерук.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня 2013 р. три народні депутати України від Рівненщини у присутності прокурора міста та працівників міліції змусили міського голову міста атомників Кузнецовська Сергія Анощенка покинути робоче місце.

Більшість депутатського корпусу міськради та опозиційні народні депутати України вважають, що С.Анощенко незаконно займає посаду міського голови, оскільки міськрада чотири рази висловлювала йому недовіру. Остання сесія з цього приводу відбулася 14 грудня 2012 р., де за відставку мера проголосували 28 депутатів міськради з 29 присутніх на сесії (усього міськрада налічує 40 депутатів).