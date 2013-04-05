Опозиція розкаже європейським послам, як «Янукович провокує радикалізм»

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

За його словами, до цієї зустрічі підготовлено обгрунтування незаконності вчорашніх дій парламентської більшості.

“Ми підготували не просто політичне, а юридичне обгрунтування незаконності і неконституційності дій”, - сказав А.Яценюк.

“Я вам скажу, чим це закінчиться для Януковича: якщо Янукович йде на радикальний сценарій, а він пішов, і це сценарій виключно під його редакцією, якщо він піде на радикальний сценарій - колоти країну, колоти парламент, знищувати опозицію, ми так само підемо в радикальний сценарій”, - наголосив А.Яценюк.

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При цьому він заявив, що “прийняття законів 182-ма депутатами у підворотні у цій країні не буде, і вони провокують у країні жорсткі радикальні дії як у парламенті, так і поза парламентом”.

У свою чергу заступник голови фракції “УДАР” Віталій Ковальчук висловив подив з приводу того, що досі Президент України Віктор Янукович не дав оцінку тим діям, які відбувалися вчора у Верховній Раді, “тим діям народних депутатів від Партії регіонів і комуністів, які вони здійснювали на Банковій”.

За словами В.Ковальчука, позиція опозиції полягає у тому, що всі ті рішення, які вчора “ухвалювалися на Банковій, вони повинні бути розглянуті у стінах парламенту і прийняті в установлений законом спосіб, який визначений регламентом”.