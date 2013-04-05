У Раді пропонують саджати на 4 роки тих, хто заперечує Голодомор

Народні депутати Андрій Міщенко (ВО «Свобода») та В’ячеслав Кириленко (ВО «Батьківщина») зареєстрували законопроект «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за публічне заперечення чи виправдання злочинів нацизму та сталінізму» (№2729).

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

Зокрема, кримінальна відповідальність передбачена за публічне заперечення геноциду української нації – Голодомору 1932–1933 рр.

За заперечення злочинів двох тоталітарних режимів, які принесли військові злочини, порушення прав та свобод людини, голодомори, законопроект передбачає штраф від двохсот до п’ятисот неоподаткованих мінімумів або позбавлення волі терміном до двох років. Якщо такі дії вчинили службові особи або відбувся рецидив – до чотирьох років тюрми, поінформували в «Свободі».

Голова парламентського підкомітету з питань виконання кримінальних покарань та організації і діяльності органів та установ виконання покарань А.Міщенко зазначив: «Цей законопроект запізнився на 22 роки. Його треба було ухвалити ще 1991-го, разом із затвердженням нових державних символів. Тоді б ми засвідчили і собі, і світові, що ставимо крапку в колоніальному минулому. Голодомор – біль всієї нації і перед його жертвами мають схиляти голови усі. Компромісів тут бути не може».

«Бо що таке злочин? Шкода суспільній безпеці – так його тлумачить Кримінальний кодекс. Так от: ті, хто заперечує геноцид українців – суспільно небезпечні, вони коять злочин. І цей імператив давно діє в Європі, де у багатьох країнах карають за заперечення Голокосту, який, до речі, був у військовий час. То чому над пам'яттю мільйонів, які загинули під час трьох голодоморів, до того ж в мирний час, можна безкарно знущатися?», - додав автор законопроекту.