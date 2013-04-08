Фаріон переконана, що комуністи «заслуговують на Нюрнберзький процес»

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час презентації своєї книги «Мовна норма: знищення, пошук, віднова» у Харківському національному університету ім. В. Каразіна висловила народний депутат України від ВО «Свобода» Ірина Фаріон, відповідаючи на висловлене ламаною українською мовою прохання оцінити внесок комуністів у процес українізації України.

«Все, що робили комуністи – вписане чорною фарбою. Вони не заслуговують навіть на нашу оцінку того, що вони робили. Вони заслуговують тільки на одне – на Нюрнберзький процес», - сказала вона.

Відповідаючи на несхвальні вигуки, І.Фаріон толерантно закликала присутніх на зустрічі прихильників комуністичної ідеології вивчити українську мову.

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Депутатка також звернула увагу присутніх на те, що у ХІХ столітті саме Харків був осередком української національної ідеї.

«Це трагедія, що наші українські діти впираються своїми очима в чужу мову, шановний пане. І якщо ви, етнічний українець, живете в Харкові, і чомусь не говорите мовою цього краю, то це ваша проблема, а не моя. То повертайтеся до роду свого і ставайте вільною людиною, не повзаючи, а літаючи, бо саме в цьому виші була вперше прочитана лекція українською мовою, саме на Харківщині діяли поети романтики, які писали винятково українською мовою й були прикладом для наслідування в Галичині. Саме тут було написано перший прозовий твір «Маруся» і автор цього твору зовсім не галичанин, а Квітка-Основ’яненко. То чого ж ви розриваєте зв’язок із цими поколіннями, які зробили вас неповторними?!», - наголосила І.Фаріон.

*** Нюрнберзький процес - міжнародний судовий процес над колишніми керівниками гітлерівської Німеччини. Проходив у м. Нюрнберг з 20 листопада 1945 по 1 жовтня 1946 р. в Міжнародному військовому трибуналі.