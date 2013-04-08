Фаріон переконана, що комуністи «заслуговують на Нюрнберзький процес»

18:01, 08 квітня 2013
Політика
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Комуністи, так само як і німецькі фашисти, «заслуговують на оцінку своїх учинків на Нюрнберзькому процесі».

Ірина Фаріон закликала прихильників комуністичної партії вивчити українську мову

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час презентації своєї книги «Мовна норма: знищення, пошук, віднова» у Харківському національному університету ім. В. Каразіна висловила народний депутат України від ВО «Свобода» Ірина Фаріон, відповідаючи на висловлене ламаною українською мовою прохання оцінити внесок комуністів у процес українізації України.
«Все, що робили комуністи – вписане чорною фарбою. Вони не заслуговують навіть на нашу оцінку того, що вони робили. Вони заслуговують тільки на одне – на Нюрнберзький процес», - сказала вона.

Відповідаючи на несхвальні вигуки, І.Фаріон толерантно закликала присутніх на зустрічі прихильників комуністичної ідеології вивчити українську мову.

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Депутатка також звернула увагу присутніх на те, що у ХІХ столітті саме Харків був осередком української національної ідеї.

«Це трагедія, що наші українські діти впираються своїми очима в чужу мову, шановний пане. І якщо ви, етнічний українець, живете в Харкові, і чомусь не говорите мовою цього краю, то це ваша проблема, а не моя. То повертайтеся до роду свого і ставайте вільною людиною, не повзаючи, а літаючи, бо саме в цьому виші була вперше прочитана лекція українською мовою, саме на Харківщині діяли поети романтики, які писали винятково українською мовою й були прикладом для наслідування в Галичині. Саме тут було написано перший прозовий твір «Маруся» і автор цього твору зовсім не галичанин, а Квітка-Основ’яненко. То чого ж ви розриваєте зв’язок із цими поколіннями, які зробили вас неповторними?!», - наголосила І.Фаріон.

*** Нюрнберзький процес - міжнародний судовий процес над колишніми керівниками гітлерівської Німеччини. Проходив у м. Нюрнберг з 20 листопада 1945 по 1 жовтня 1946 р. в Міжнародному військовому трибуналі.

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