Ульянченко на розуміє апетитів Мороза
Радник Президента сповідує принципи європейського формування коаліції
Позаштатний радник Президента України Віктора ЮЩЕНКА Віра УЛЬЯНЧЕНКО заявляє, що "Наша Україна" не погоджується на розподіл посад, які належать до квоти Президента.
Про це вона сказала увечері 14 червня в ефірі "1+1". (14 червня лідер соціалістів Олександр МОРОЗ заявив, що СПУ готова відмовитися від посади голови Верховної Ради, але за умови пропорційного розподілу посад, зокрема посади генерального прокурора і посад в місцевих органах влади - УНІАН).
В.УЛЬЯНЧЕНКО зазначила, що, за принципом формування коаліції, основні посади мали розподілятися між учасниками коаліції пропорційно до результатів, отриманих ними на парламентських виборах. "Це принципи європейського формування коаліції", - додала вона.
"Я не розумію, чому президентська гілка влади є предметом розподілу. Президентські вибори закінчилися 2004 року, і Президент зробив все, щоб парламентські вибори пройшли чесно. Президент не є у розподілі. Коаліція парламентська, за результатом парламентських виборів", - наголосила вона, передає “Українська правда”.
Нагадаємо, 13 червня в інтерв’ю газеті “Дело” В.УЛЬЯНЧЕНКО не виключила, що може бути призначена на посаду голови Київської обласної державної адміністрації. "Мені зараз надійшли відразу кілька пропозицій, у тому числі пропозиція обійняти посаду губернатора Київської області. Поки що я не дала точної відповіді", - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.
14 червня прес-секретар Президента України Ірина ГЕРАЩЕНКО заявила, що В.ЮЩЕНКО вважає неприйнятним при розподілі квот на керівні пости в рамках коаліції враховувати посаду Президента України, а також посад, призначення на які входить виключно в компетенцію Президента.