Магера заспокоює ЗМІ: з реєстрацією Плюща нардепом усе в порядку

Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА заявляє, що ЦВК діяла в межах законодавства, зареєструвавши народними депутатами секретаря РНБО Івана ПЛЮЩА, заступника генерального прокурора Віктора ШЕМЧУКА, голову Антимонопольного комітету Олексія КОСТУСЄВА і голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України Едуарда ПРУТНІКА.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК, про це він сказав, коментуючи інформацію деяких ЗМІ, що ЦВК зареєструвала цих чотирьох обраних депутатів нібито без наявності належної документації, зокрема, за відсутності Указу Президента про звільнення І.ПЛЮЩА, наказу генпрокурора про звільнення В.ШЕМЧУКА, а також постанов Верховної Ради щодо звільнення О.КОСТУСЄВА і Е.ПРУТНІКА.

А.МАГЕРА висловив жаль щодо того, що окремі ЗМІ поширили неперевірену інформацію. За його словами, інформація щодо незаконної реєстрації В.ШЕМЧУКА народним депутатом абсолютно не відповідає дійсності, оскільки 15 листопада було підписано наказ генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА про звільнення В.ШЕМЧУКА з посади заступника генпрокурора - прокурора АРК.

Крім того, підкреслив А.МАГЕРА, у законодавстві існує механізм недопущення несумісності депутатського мандату з іншими видами діяльності. І за наявності підстав, а саме, якщо народний депутат України впродовж 20 днів після складення присяги не припинить свою діяльність, не сумісну з депутатською діяльністю, голова Верховної Ради України має право звернутися з відповідним поданням до суду щодо дострокового припинення його депутатських повноважень, сказав А.МАГЕРА.