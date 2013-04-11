Томенко розкритикував хід підготовки до 200-річчя Шевченка

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції у Хмельницькому політик заявив журналістам, що хоч і критикує радянську владу, але до 150-річчя Тараса Шевченка були відремонтовані дороги і “народ казав: “Спасибі Тарасу за шифер і трасу”.

“Поки що я не побачив поваги діючого уряду до Шевченка і Черкас”, - наголосив народний депутат.

“Для Шевченка потрібно зробити максимально. По-перше, популяризувати невідомі його твори та доробки. По-друге, впорядкувати дорожнє сполучення від Києва до Канева. По-третє, добудувати Палац культури, який стоїть посеред Канева. Шевченку не потрібна, ані нова церква біля Чернечої гори Московського патріархату – він десять разів у могилі перевернеться; ані мармуровий іконостас”, - вважає М.Томенко.

Зі свого боку заступник голови партії ВО “Батьківщина” пообіцяв до наступного року обміняти у школах Хмельницької області автопортрети старого Шевченка на молодого і видати щорічник у вигляді записної книги із 365 афоризмами та ілюстраціями Великого Кобзаря.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2012 року Указом Президента України Віктора Януковича 2014 рік оголошений роком Т.Шевченка.

6 березня 2013 року Президент України наголосив, що гуманітарний блок уряду повинен більше уваги приділяти роботі з відзначення 200-річчя Тараса Шевченка. Він також пообіцяв, що при перегляді державного бюджету, будуть передбачені кошти на всі необхідні заходи у 2014 році.