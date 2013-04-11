Луценко після завершення лікування «піде в народ»

Після завершення лікування екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко проведе цикл зустрічей з людьми у "районах та містах" України, результатом яких стане формування програми дій та формування команди його руху "За третю республіку".

Про це один з учасників ініціативної групи руху "За третю республіку" Роман Безсмертний заявив в інтерв’ю ВВС Україна.

Р.Безсмертний повідомив, що підготовка та організація цих заходів стане завданням його самого, Тараса Стецьківа та Володимира Філенка, які також входять до складу ініціативної групи.

Р.Безсмертний уточнив, що зустрічі Ю.Луценка не відбуватимуться у формі масових акцій.

"Ми бачимо наше завдання так: спочатку ми зустрічатимемося з людьми і зрозуміємо, яким є їхнє замовлення, чого саме вони хочуть. На основі зібраних даних - сформуємо команду. А далі - підтримаємо того лідера, якого, як ми сподіваємося, на той час визначать між собою опозиційні сили", – сказав він.

BBC Україна