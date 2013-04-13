Лідер Союзу анархістів обіцяє чималу суму за труп свого кривдника

«Я пропоную гроші, великі гроші, за упіймання особи, яка на мене напала. І окремо гроші за упіймання організатора нападу, - цитує Думская.net. - Суми будуть такі: 10 тисяч доларів за достовірну інформацію про нападника на мене; 20 тисяч доларів, якщо ця людина буде знайдена з тяжкими тілесними ушкодженнями; 30 тисяч доларів, якщо нападник на мене буде знайдений в стані трупа або з пошкодженнями, не сумісними з життям. Така ж сума на таких же умовах буде витрачена на організатора нападу».

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Раніше лідер Союзу анархістів стверджував, що він єдина людина, якій виконавець потрібен живим, обіцяв за інформацію про нього чверть мільйона гривень і закликав нападника самому вийти на зв'язок.