Команда Луценка готує ідею "Третьої республіки"

Про це заявив соратник екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка Роман Безсмертний в ефірі Шустер Live.

Він наголосив, що Луценко та його соратники не збираються створювати нову партію та розколювати опозицію.

"Мова не йде ні про політичну партію, ні про громадську організацію. Дискусія з приводу того, що Луценко, Філенко чи Безсмертний, чи Стецьків стануть у пику опозиції, неправда це. Цього не буде", - запевнив Безсмертний.

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"Ми не претендуємо на владу, ми не рвемося на якісь посади, ми хочемо допомогти організувати цей процес, тому, що у нас є інструмент – наш досвід. І за короткий час, думаю, до вересня місяця, ми підготуємо певні документи, і потім підемо до людей... Причому ми обіцяємо розмову не в обласних центрах, ми обіцяємо розмову в районних центрах, містах, щоб все це добре проаналізувати", - зазначив він.

"План хронологічно вміщається в такі рамки: до вересня ми працюємо над підготовкою основних тез, у вересні працюємо з людьми, працюємо з громадами. Ми очікуємо, що до цього часу опозиція запропонує бачення по кандидату в президенти, якому можна буде запропонувати певний матеріал. З цим матеріалом ми почнемо шукати людей, які володіють сьогодні знанням достатнім для того, щоб цю програму реалізувати. Цю концепцію Третьої республіки чи концепцію Третьої української республіки", - пояснив Р.Безсмертний.

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"Якщо аргументи, які ми використаємо в цей час не "уймуть" адміністрацію президента з її бажаннями провести референдум, я вам обіцяю, що ми знайдемо інструмент, який ми використали у 2004 році, - і ви отримаєте такий гембель адміністрації разом з президентом, який ви ще не бачили", - сказав Безсмертний.

Як відомо, зазначає Українська правда, "регіонали" активно мусують тему розпуску Верховної Ради шляхом референдуму, а також проведення перевиборів за мажоритарною системою. 9 квітня ЦВК почала підготовку до проведення всеукраїнського референдуму. Про це свідчать низка постанов ЦВК від 2 квітня, які оприлюднені на офіційному сайті комісії.