Луценко зібрав кістяк свого руху з соратників по Майдану

Ініціативна група вже сформована, але її учасники розходяться у прогнозах щодо термінів початку своєї роботи. Перед президентськими виборами новий рух повинен буде підтримати опозиційного кандидата на цей пост, визнають його ініціатори.

Про плани створення нової організації, опозиційної по відношенню до діючої влади, Юрій Луценко повідомив в понеділок увечері в інтерв'ю телеканалу ТВі.

Він підкреслив, що дана структура не буде зареєстрована як партія: "Україні необхіден загальнодержавний надпартійний рух, який буде підштовхувати опозицію до правильних рішень". "Юрій Луценко називає його "народний рух за третю республіку", - розповів Комерсант-Україна один із соратників екс-міністра Роман Безсмертний.

Кістяк майбутньої структури вже визначений. "Є чотири людини - Тарас Стецьків, Володимир Філенко, Юрій Луценко та Роман Безсмертний. Ось навколо них і треба об'єднуватися", - заявив Стецьків, названий Юрієм Луценком в числі ініціаторів руху. Всі четверо відомі як "польові командири Майдану" - в ході "Помаранчевої революції" 2004 року вони брали участь в організаційному забезпеченні акції протесту на Хрещатику і майдані Незалежності.

Юрій Луценко заявив, що нове об'єднання повинне буде написати "план оновлення та будівництва країни". Роман Безсмертний уточнив, що акція, ініційована паном Луценком, має стати всеукраїнською, з максимальним охопленням виборців. Учасники даної ініціативи визнають, що вона прив'язана до майбутніх президентських виборів, а одним з її підсумків стане підтримка одного з кандидатів у президенти.