Відбудеться розгляд справи “Піскун проти Президента”

19 червня о 14.00 у приміщенні Вищого адміністративного суду відбудеться засідання у справі щодо поновлення Святослава ПІСКУНА на посаді генерального прокурора України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України, зазначивши, що до Мін’юсту надійшла відповідна Повістка-повідомлення ВАСУ.

Зокрема, як зазначили у прес-службі міністерства, суд розглядатиме справу за касаційною скаргою С.ПІСКУНА на ухвалу Апеляційного суду Києва від 23 лютого 2006 року та за касаційною скаргою представника Президента України міністра юстиції України Сергія ГОЛОВАТОГО на постанову Шевченківського районного суду міста Києва від 18 листопада 2005 року та ухвалу Апеляційного суду Києва від 23 лютого 2006 року (у справі за позовом С.ПІСКУНА до Президента В.ЮЩЕНКА про визнання протиправним та скасування Указу Президента №1441/2005 від 14 жовтня 2005 року).

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня 2005 року Президент Віктор ЮЩЕНКО звільнив С.ПІСКУНА з посади генпрокурора, а 3 листопада за згодою Верховної Ради призначив на цю посаду Олександра МЕДВЕДЬКА.

18 листопада Шевченківський райсуд Києва визнав незаконним звільнення С.ПІСКУНА з посади генпрокурора і виніс постанову про поновлення його на посаді.

6 грудня Апеляційний суд Києва зупинив виконання постанови Шевченківського суду до розгляду справи в суді апеляційної інстанції. Суд прийняв таке рішення за клопотанням міністра юстиції Сергія ГОЛОВАТОГО, який представляв інтереси Президента під час розгляду справи у Шевченківському райсуді.

23 лютого 2006 року Апеляційний суд Києва частково задовольнив скрагу Міністерства юстиції і Секретаріату Президента України на постанову Шевченківського райсуду від 18 листопада 2005 року. Апеляційний суд скасував рішення Шевченківського райсуду і направив справу на повторний розгляд до цього суду.