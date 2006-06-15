Вінський заявляє, що Ющенко - за коаліцію з Партією регіонів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО «займає чітку позицію – за коаліцію з «регіонами», заявив в інтерв’ю журналістам перший секретар Політради СПУ, народний депутат Йосип ВІНСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, якби це було не так, тоді б Президент, який є почесним головою партії «Народний Союз Наша Україна», «міг би давно вирішити питання» щодо створення коаліції між «Нашою Україною», БЮТ та СПУ, «але він цього не зробив».

Як повідомив Й.ВІНСЬКИЙ, сьогодні має відбутися зустріч В.ЮЩЕНКА із лідером СПУ Олександром МОРОЗОМ.

Він наголосив, що коаліція за участю Партії регіонів «нашу партію не влаштовує». Соціалісти йшли на суттєві поступки «у рамках коаліції трьох», і «ті поступки, які ми зробили у рамках цієї коаліції, є безпрецедентними для будь-яких партнерів. Але якщо мета інша, то тут необхідна форма, щоб обманути громадську думку, обманути людей», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

За його словами, «бізнес-частина «Нашої України» виявилася сильнішою, ніж її ідеологічна структура».

На думку Й.ВІНСЬКОГО, створення коаліції між блоком «Наша Україна» та Партією регіонів буде «кінцем для «Нашої України» як політичної структури, але це їх політичний вибір».